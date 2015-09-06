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بالفيديو..محمد بن زايد: ما تعودنا أن الثأر يبات.. وسنمضى قدما حتى النصر

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بالفيديو..محمد بن زايد: ما تعودنا أن الثأر يبات.. وسنمضى قدما حتى النصر بالفيديو..محمد بن زايد: ما تعودنا أن الثأر يبات.. وسنمضى قدما حتى النصر
قال الشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذى لإمارة أبو ظبى، أثناء استقباله للرئيس اليمنى عبد ربه هادى منصور "احنا ما عودنا أهلنا على أن الثأر يبات"، لافتا إلى أن الإمارات فقدت شهداء لكن ذلك يزيدهم إصراراً وعزما على تحرير اليمن وتطهيره ممن وصفهم بالحثالة، مؤكداً أن بلاده ستمضى قدماً حتى النهاية وتحقيق النصر.

وشدد ولى عهد أبو ظبى للرئيس عبد ربه منصور هادى رئيس الجمهورية اليمنية الذى يزور الإمارات، لتقديم العزاء فى شهداء الحق والواجب، شدد بن زايد على "أن مثل هذه الأحداث لن تثنينا عن القيام بواجبنا الأخوى والإنسانى تجاه أشقائنا بل ستزيدنا إصرارا وعزيمة وقوة لتحقيق الأهداف الأمنية والإنسانية فى المنطقة، وقال: "لم نعوّد أهلنا على أن ثأرنا يبات أو يُنسى".

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