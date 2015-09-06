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بالصور.. من النجمة التي رافقت بطل مسلسل "السلطانة كوسيم" في جولة تسوق؟

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بالصور.. من النجمة التي رافقت بطل مسلسل "السلطانة كوسيم" في جولة تسوق؟ بالصور.. من النجمة التي رافقت بطل مسلسل "السلطانة كوسيم" في جولة تسوق؟

الأحد 06-09-2015 15:30

خلال رصد صحافة الباباراتزي للثنائي الممثل التركي قادر دولو وحبيبته نسليهان أتاغول بطلا المسلسل الرومانسي الناجح "فاتح حربية" خلال تسوقهما في مركز تجاري، تبين أن قادر دولو استعان بذوق حبيبته نسليهان لتختار له الملابس المناسبة لمسلسله الإجتماعي الرومانسي الجديد المفترض الإتفاق عليه وتصويره بعد انتهائه من تصوير دوره في المسلسل التاريخي الجديد "السلطانة كوسيم" مع النجمة التركية بيرين سات ومتي هوروز أوغلو وهوليا أفشار حيث أطال لحيته لأول مرة من أجل هذا الدور الهام الذي يعلق عليه آمالاً كبيرة بتحقيق الشهرة العالمية له من باب الدراما التاريخية.
وقادر دولو ونسليهان أتاغول من أشهر الثنائيات الرومانسية في اسطنبول حيث بدأت علاقتهما العاطفية قبل عامين خلال بطولتهما مسلسل "فاتح حربية" ومازالت علاقتهما مستمرة لليوم.

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