Kim Kardashian تتهم زوجها بالخيانة

كشفت مصادر مقربة من النجمة العالمية Kim Kardashian أن علاقة الأخيرة بزوجها مغني الراب Kanye West تشهد الكثير من الخلافات في الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة US Weekly نقلاً عن لسان أحد المقربين من Kim قوله إن النجمة تتهم زوجها ووالد طفلتها بالخيانة، بعدما وجدت على هاتفه رسائل نصية من حبيبة سابقة له، كان على علاقة بها قبل أن يصبح نجماً.

وأضاف المصدر " Kim استشاطت غضباً واتهمت Kanye بخيانتها، لكنه نفى وجود أي علاقة بينه وبين تلك المرأة".

وتابع "أصر West على أن حبيبته السابقة طلبت منه مساعدة في مشروع تقوم به، لكنه في كل مرة حاول فيها الدفاع عن نفسه كانت Kardashian تزداد غضباً إلى أن خرج وتركها تبكي فشعرت بأنه تخلى عنها".

وذكر المصدر نفسه أن نجمة تلفزيون الواقع تدقق الآن في كل الجهات التي يتصل بها زوجها، حتى تتمكن من منع أي تواصل جديد بينه وبين تلك المرأة.

يشار إلى أن كل هذه الأخبار مازالت غير مؤكدة، ومن الممكن أن تكون مجرد شائعات كالتي تطال جميع النجوم بين الحين والآخر.

هنا، لابد من الإشارة أيضاً إلى أن Kim Kardashian، التي من الممكن أن تصبح السيدة الأولى، تنتظر طفلها الثاني من زوجها Kanye West، الذي لديها منه طفلة تدعى North West.

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