برلمانى سابق وشقيقه العمدة يترشحان على ذات المقعد بمنيا القمح

تشهد الدائرة السادسة ومقرها منيا القمح، منافسة بين 27 مرشحا، وبمراجعة كشوف المتقدمين للجنة المشرفة على الانتخابات بالشرقية تبين ترشح شقيقين على نفس المقعد "فردى مستقل"، هما "نايف أحمد محمد جيرة "مقيم قرية شبرا العنب وعضو مجلس الشعب دورتين متتالتين عن الحزب الوطنى المنحل والعمدة "فيصل أحمد محمد جيرة الله".

يذكر أن محافظة الشرقية تضم 13 دائرة انتخابية بمجموع 30 مقعدا فرديا، وهى الدائرة الأولى بمدينة الزقازيق ومقرها قسم أول الزقازيق وتضم قسمى أول وثان الزقازيق ولها مقعدان، والدائرة الثانية الزقازيق ومقرها مركز الزقازيق وتضم مركز الزقازيق وقسم القنايات، ولها 4 مقاعد والدائرة الثالثة بلبيس ومقرها مركز بلبيس ولها 3 مقاعد، والدائرة الرابعة العاشر من رمضان مقرها قسم أول العاشر من رمضان وتضم قسمى أول وثان العاشر من رمضان ولها مقعد واحد والدائرة الخامسة مشتول السوق ومقرها مركز مشتول السوق ولها مقعد واحد، والدائرة السادسة منيا القمح ومقرها مركز منيا القمح ولها 3 مقاعد، والدائرة السابعة أبوكبير ومقرها مركز أبو كبير ولها مقعدان، والدائرة الثامنة ههيا والإبراهيمية ومقرها مركز ههيا وتضم مركزى ههيا والإبراهيمية ولها مقعدان، والدائرة التاسعة ديرب نجم ومقرها مركز ديرب نجم ولها مقعدان، والدائرة العاشرة مدينة فاقوس ومقرها مركز وقسم فاقوس ولها 3 مقاعد، والدائرة الحادية عشرة أبو حماد ومقرها مركز أبو حماد وتضم أبو حماد والقرين ولها مقعدان، والدائرة الثانية عشرة الحسينية ومقرها مركز الحسينية وتضم مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأه أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة ولها 3 مقاعد، والدائرة الثالثة عشر كفر صقر ومقرها مركز كفر صقر وتضم كفر صقر وأولاد صقر ولها مقعدان.



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