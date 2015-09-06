21 أكتوبر.. محاكمة ابنة هشام سليم بتهمة الاعتداء على ياسمين عبد العزيز

حددت محكمة جنح مطروح، أولى جلسات محاكمة زين هشام سليم، يوم 21 أكتوبر القادم، لاتهامها بالتعدى بالضرب على الفنانة ياسمين عبد العزيز، وإحداث إصابتها بالوجه.

جاء ذلك عقب قرار نيابة مطروح بإحالة "زين" ابنة الفنان هشام سليم إلى محكمة الجنح ، فى واقعة اعتدائها على الفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد ثبوت الواقعة من خلال تحريات المباحث.

وأحالت النيابة المتهمة للمحاكمة دون سماع أقوالها فى الاتهام الموجه لها، حيث بادرت المتهمة بمغادرة محل إقامتها بالساحل الشمالى الذى شهد الواقعة قبل صدور قرار نيابة مطروح العامة باستدعائها، حيث لم تتمكن شرطة قسم الضبعة من إبلاغها بقرار الاستدعاء بسبب مغادرتها للقاهرة عقب المشاجرة وإبلاغ الشرطة.

وكانت تحريات مباحث قسم شرطة الضبعة، التى طلبتها النيابة العامة، قد أكدت صحة بلاغ الفنانة ياسمين عبد العزيز، حول تعرضها للضرب على يد "زين" ابنة الفنان هشام سليم، بمنتجع هايسيندا، بالساحل الشمالى يوم 10 أغسطس الماضى.

وجاء بالتحريات التى أجراها النقيب عادل الركايبى، معاون مباحث قسم شرطة الضبعة يوم 27 أغسطس الماضى، أنه أثناء تواجد ياسمين محمد عبد العزيز بالفيلا الخاصة بها رقم 202 بقرية هاى سندا بيتش، سمعت صوت صاخب، صادر من الفيلا المجاورة رقم 201 ملك حسين مصفى فهمى رجل أعمال ( زوج خالة المتهمة) والتى كانت تتواجد بها، فتوجهت الفنانة ياسمين عبد العذيز لاستبيان الأمر والمطالبة بوقف الأصوات الصاخبة، فتقابلت مع المشكو فى حقها، وحدثت مشادة كلامية بينهما، وقامت على إثر ذلك زين هشام بالتعدى على الفنانة وإحداث إصابتها الواردة بالتقرير الطبى.

إحالة ابنة الفنان هشام سليم للمحاكمة بواقعة اعتدائها على الفنانة ياسمين عبد العزيز

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