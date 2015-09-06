محلب: قانون الخدمة المدنية صدر لصالح المواطن والموظف

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن حديثه اليوم يأتى من واقع المسؤولية بين الحكومة والشعب، للحديث بقلب مفتوح مع الشعب، موضحاً أن قانون الخدمة المدنية تم الحديث عنه كثيراً، وأنه على مدى أكثر من 8 أشهر كان هناك حوار مع العاملين وصدر القانون لصالح المواطن والموظف.

وأضاف محلب، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن المواطن يريد خدمة أفضل، وهناك دائماً شكوى من الأداء الحكومى والموظف العام، وهو ما تتطلب فلسفة هذا القانون بأن يحصل المواطن على أفضل خدمة.

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