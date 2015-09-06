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محلب: البعض يحاول إرباك مشهد بناء الوطن ويدعو لتعطيل العمل

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محلب: البعض يحاول إرباك مشهد بناء الوطن ويدعو لتعطيل العمل محلب: البعض يحاول إرباك مشهد بناء الوطن ويدعو لتعطيل العمل
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إنه كان لابد وأن يكون هناك مجال لحصول المواطن على أفضل خدمة، فالموظفون جزء هام من الشعب ولا يوجد مساس بدخل الموظف العام فى قانون الخدمة المدنية.

وأوضح، فى مؤتمر صحفى، بمقر مجلس الوزراء أن هناك من يحاول فى هذه الظروف الهامة فى بناء الوطن ونحن على أبواب انتخابات مجلس النواب، وفى اللحظات التى يحتاج فيها الوطن للاصطفاف، فوجئنا بالبعض يصر على إرباك المشهد والدعوة لتجمعات فى الشوارع وتعطيل العمل فى مؤسسات الدولة والحكومة قابلت هذه الدعوة بالحوار المجتمعى.

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مصر 365