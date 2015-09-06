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وزير المالية: دين مصر ما زال فى الأمان ونطبق إصلاحا اقتصاديا واجتماعيا معا

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وزير المالية: دين مصر ما زال فى الأمان ونطبق إصلاحا اقتصاديا واجتماعيا معا وزير المالية: دين مصر ما زال فى الأمان ونطبق إصلاحا اقتصاديا واجتماعيا معا
قال الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، إن الدين المصرى ما زال فى منطقة الأمان، واستطاعت الدولة خدمته دون تأثير سلبى على التنمية.

وأضاف، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن زيادة معدلات النمو قادرة على التزايد، وأن الاقتصاد المصرى فى مرحلة النمو المتزايد، مؤكدا أن يتم تطبيق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى معا، لافتا إلى أن عودة الصكوك مطروحة.
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