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محلب: لن نسمح بتعطيل مرافق الدولة وأدعو الجميع للاصطفاف

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محلب: لن نسمح بتعطيل مرافق الدولة وأدعو الجميع للاصطفاف محلب: لن نسمح بتعطيل مرافق الدولة وأدعو الجميع للاصطفاف
قال المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، إن العاملين بالجمارك هم خط الدفاع الأول عن الاقتصاد المصرى، قائلا: "ليس لدينا استعداد فى ظل هذا الوقت والجهد المبذول أن يوجد من يشوه هذه الصورة من بناء الوطن"، موضحا أنه لا يوجد أى سبب يدفع الشرائح المتظاهرة للدعوة لتجمعات أو الغضب.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية سيراعى حق المواطن والموظف والوطن، مشددا على أن بذلت الكثير من الجهد، ولن نسمح بتعطيل أى مرفق من مرافق الدولة وندعو الجميع لمراعاة التنمية المستدامة والمشروعات الكبرى، مؤكدا أن حديثه اليوم هام للغاية وأن يراجع الجميع موقفه ويعود للاصطفاف.
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مصر 365

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