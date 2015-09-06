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صور|| ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

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ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني، اليوم الأحد، صوراً هي الأولى لألعاب الطفل السوري الغريق مع أخيه وأمه، في منزل العائلة بمدينة عين العرب “كوباني” على الحدود مع تركيا.

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

وتبدو الألعاب، المهجورة مثل المنزل، ملقاة على الأرض ومغطاة بالغبار، بعد غياب الطفل آلان الكردي (3 أعوام)، وأخيه غالب (5 أعوام) وأمهما ريحان (35 عاماً).

إيلان الكردي مع والده عبدالله الكردي وأخيه الاكبر غالب

الملاك الصغير “إيلان” مع والده عبدالله الكردي وأخيه الاكبر غالب

ومن المنزل المتداعي في كوباني – الذي جاء إليه الوالد عبد الله الكردي في 2012 بعد اعتقال وتعذيب بدمشق على يد نظام بشار الأسد – قررت العائلة النزوح مجدداً من المنزل المملوك لعائلة زوجته، جراء هجوم تنظيم داعش، وفق ما روى محمد شقيق عبد الله.

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

وقبل النزوح الأخير الذي كلف عبد الله حياة ولديه وزوجته، عمل الكردي في تركيا حلاقاً بينما بقيت زوجته برفقة الطفلين في كوباني الحدودية. وفي 2013 انتقلوا جميعاً إلى تركيا التي قال شقيق الكردي إنها فتحت أبوابها “لكننا لم نشعر بحقنا الإنساني” فيها.

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

كما قال العم، المفجوع على هذا الفقدان، واصفاً أولاد أخيه أنهم “كانوا سعداء مرحين، يحبون اللعب والضحك. والدهم عمل كل شيء لتلبية احتياجاتهم وإبقائهم سعداء”.

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

ألعاب ومنزل الطفل الغريق إيلان الكردي

وحمل محمد الكردي، الذي وصل ألمانيا مهاجراً بعد طول عناء، تركيا مسؤولية مسلسل المآسي، التي كانت قصة عائلة أخيه حلقة فيه، قائلاً إن بوسعها إيقاف تهريب البشر بمثل هذا النوع من المراكب، التي باتت تدعى قوارب الموت.

إيلان الكردي مع أخيه الاكبر غالب

إيلان الكردي مع أخيه الاكبر غالب

ويعمل مهربون على تهريب السوريين الفارين من جحيم العيش في بلدهم لقاء مبالغ مالية ضخمة، في قوارب متهالكة وبأعداد كبيرة ما يؤدي إلى غرقها بمن فيها، بعد فرار تجار البشر منها، والذين يشير تقرير حديث إلى أنهم أكثر من 30 ألف مهرب.

إيلان الكردي مع والده عبدالله الكردي وأخيه الاكبر غالب

إيلان الكردي مع أخيه الأكبر غالب

 

العربية نت

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