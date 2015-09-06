لافيتزي: أتمنى البقاء مع سان جيرمان ولكن

يستعد المنتخب المصري لمواجهة مضيفه تشاد يوم الأحد في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2017 في الجولة الثانية منها.

لكن من أفضل 11 لاعبا للمشاركة في التشكيل الأساسي للفراعنة أمام تشاد؟

FilGoal.com سأل نجوم الكرة المصرية عن اختياراتهم للتشكيل الأنسب للمباراة لو كانوا في مكان الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي الدولي السابق، والإعلامي الرياضي يفضل شريف إكرامي في حراسة المرمى.

واختار عبد الحفيظ رامي ربيعة وسعد الدين سمير للدفاع، ولكنه يفضل إشراك أحمد حجازي بعد إصابة سعد سمير.

كما ينتظر عبد الحفيظ مشاركة مؤمن زكريا ورمضان صبحي أساسيين مع محمد صلاح خلف مهاجم واحد هو باسم مرسي.