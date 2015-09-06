حبس صاحبة شركة 3 سنوات لنشرها صورا مفبركة والتشهير بضابط شرطة بالغردقة

قضت محكمة جنح الغردقة برئاسة المستشار حسن أبو كريشة، اليوم الأحد، بحبس صاحبة شركة توريدات غذائية 3 سنوات و10 آلاف جنيه كفالة، بتهمة سب وقذف والتشهير بضابط شرطة بالغردقة، كما قررت المحكمة، مصادرة جميع المضبوطات من أجهزة حاسب آلى والهواتف المحمولة المستخدمة.

كانت مباحث قسم ثان الغردقة قد ألقت القبض على صاحبة شركة توريدات بالغردقة، بعد قيامها بالتشهير بضابط شرطة ومحاولتها نشر صور تتضمن مشاهد إباحية مزورة له على شبكة الإنترنت.

تبين من التحريات، أن المتهمة قامت بمساعدة آخر بعمل تعديل لصور إباحية ووضع صور الضابط عليها، وذلك انتقاما منه بعد رفضه دخولها مناقصة لتوريد المواد الغذائية لنادى ضباط الشرطة بالغردقة، بسبب وجود أحكام قضائية ضدها.

وتمكن الرائد هشام الأمير معاون مباحث قسم ثان الغردقة، من ضبطها وبحوزتها "هارد" جهاز كمبيوتر، كما عثر على نسخ أخرى من الصور بالموبايل الخاصة بالمتهمة، وتم عرضها على النيابة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات وإحالتها إلى محكمة الجنح التى اتخذت قرارها السابق بحبسها 3 سنوات.