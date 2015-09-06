حريق بمحولين للكهرباء بأبو حماد ومركز الزقازيق بالشرقية

نشب حريق بمحول كهرباء الخاص بقريتى الأشراف والنخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية ، اليوم ، وتمكن ضباط الحماية المدنية بإشراف العميد أحمد الشوادفى من السيطرة على الحريق، وتبين أن الحريق نتج بسبب الأحمال الزائدة.

وتلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز الزقازيق يفيد نشوب حريق بمحول كهرباء بناحية الأشراف والنخاس ،وتمت السيطرة عليه.

فيما نشب حريق بمحول كهرباء بناحية مركز أبو حماد وتم السيطرة عليه وجار فحص البلاغ للتأكد من سبب نشوب الحريق سواء ناتج عن عمل تخريبى أو أحمال زائدة.