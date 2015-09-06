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ضبط 4 ملفات رخص قيادة مزورة داخل مرور دمياط

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ضبط 4 ملفات رخص قيادة مزورة داخل مرور دمياط ضبط 4 ملفات رخص قيادة مزورة داخل مرور دمياط
تمكن ضباط وحدة مباحث إدارة المرور بدمياط، من ضبط عدد 4 من أصحاب الملفات أثناء قيامهم بتغيير بيانات محل إقامتهم إلى دمياط، واتضح أن الملفات السابق تقديمها منهم بها بيانات غير صحيحة.

وكانت معلومات قد وردت إلى وحدة مباحث مرور دمياط عن قيام بعض المواطنين بنقل رخص القيادة الخاصة بهم والسابق صدورها من إدارة مرور الجيزة وحدة مرور الدقى إلى إدارة مرور دمياط "محل إقامتهم".

وبفحص الملفات المقدمة منهم، وبالاستعلام من إدارة مرور الجيزة وحدة مرور الدقى تبين عدم صحة البيانات والأختام الموجودة بالملفات الخاصة بكل من: هانى عبد اللطيف على فوده،سمير صابر السيد رمضان،هانى السيد محمد المنياوى، سعد إبراهيم حامد الغباشى.

تم التحفظ على الملفات والأوراق الخاصة بالمذكورين، تحرر عن ذلك المحضر رقم 9168 جنح قسم شرطة ثان دمياط لسنة 2015م.

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مصر 365