أخبار عاجلة

مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : البيع بالآجل لتجار التجزئة يؤثر في رفع الأسعار -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : البورصة يديرها محترفين ولا يجب أن يكون لهم مصلحة مع هامش ربح محدد -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نحن همزة وصل بين المنتج والمستهلك والسعر تغير بسبب التصدير -
مساء الأنوار: محمد عبدالحميد ميدو لاعب الشرقية يعترف بتسلل هدفه بداخل شباك الزمالك -
مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

لجنة الانتخابات بالسويس: 38 مرشحًا تقدموا بأوراقهم رسميًا حتى الآن

Google+ Print
لجنة الانتخابات بالسويس: 38 مرشحًا تقدموا بأوراقهم رسميًا حتى الآن لجنة الانتخابات بالسويس: 38 مرشحًا تقدموا بأوراقهم رسميًا حتى الآن

ارشيفية

أعلن رئيس لجنة الانتخابات بالسويس عن قبول أوراق 38 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس النواب رسميًا حتى ظهر اليوم.

قال مصدر باللجنة فى تصريحات خاصة أن كل المتقدمين قاموا بإرفاق صورة ضوئية من كشف الحساب بالبنك الخاص بالدعاية الانتخابية فضلاً عن إحضار صحيفة الحالة الجنائية حديثة طبقًا لتعليمات اللجنة العليا.

وكشف المصدر أنه لم يتقدم أى مرشح من الأمس وحتي ظهر اليوم، موضحًا أن سير عمل اللجنة مستمر حتى يوم 11 من الشهر الجاري إلى الساعه 5 عصرًا واليوم الأخير من عمل اللجنة ستستمر حتى الثانية ظهرًا طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا