لجنة الانتخابات بالسويس: 38 مرشحًا تقدموا بأوراقهم رسميًا حتى الآن

أعلن رئيس لجنة الانتخابات بالسويس عن قبول أوراق 38 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس النواب رسميًا حتى ظهر اليوم.

قال مصدر باللجنة فى تصريحات خاصة أن كل المتقدمين قاموا بإرفاق صورة ضوئية من كشف الحساب بالبنك الخاص بالدعاية الانتخابية فضلاً عن إحضار صحيفة الحالة الجنائية حديثة طبقًا لتعليمات اللجنة العليا.

وكشف المصدر أنه لم يتقدم أى مرشح من الأمس وحتي ظهر اليوم، موضحًا أن سير عمل اللجنة مستمر حتى يوم 11 من الشهر الجاري إلى الساعه 5 عصرًا واليوم الأخير من عمل اللجنة ستستمر حتى الثانية ظهرًا طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات.