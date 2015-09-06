لجنة الانتخابات البرلمانية بسوهاج تقبل أوراق 161 مرشحًا لمجلس النواب 2015

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار رئيس محكمة سوهاج رئيس اللجنة الرئيسية للإنتخابات البرلمانية بسوهاج أن اللجنة قبلت أوراق 161 مرشح على مستوى المحافظة وأن الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة طهطا مازالت هى أكبر المراكز من حيث عدد المتقدمين.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للإنتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية وصل عددهم 123 مرشح، فيما وصل عدد المرشحين على المقاعد الفردية ممثلين للأحزاب 38 مرشحن.

وقال رئيس لجنة إنتخابات سوهاج أن اللجنة رصدت المشاركة الضعيفة للمرأة حتى الآن حيث لا توجد سوى سيدة واحدة حتى الآن تقدمت لخوض الإنتخابات على إحدى المقاعد الفردية.