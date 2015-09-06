إقلاع طائرة “بروكسل” بعد إلغاء رحلتها من السلطات البلجيكية لأسباب أمنية

اقلعت الطائرة المصرية من بروكسل بعد قيام السلطات البجيكية ، بالغاء الرحلة والتى كان من المقرر اقلاعها مساء السبت لاسباب أمنية خاصة بالسلطات هناك .

وكانت شركة مصر للطيران طلبت من وزير الطيران الطيار حسام كمال مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للاستفسار ، عن الغاء رحلة أمس السبت ، بدون تقديم تفسير لموقف السلطات هناك ، والتى اتخذت القرار بناء على اجراءات امنية لا صلة لمصر للطيران بها .

صرح مسئول بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه تم الغاء رحلة الشركة القادمة من بلجيكا إلي القاهرة مساء السبت بناءًا على طلب من السلطات البلجيكية ، لتعليمات أمنية خاصة بالسلطات هناك.

وأشار المصدر إلي أن مصر للطيران التزمت بتعليمات السلطات هناك ، وقامت بنقل الركاب إلى أحد الفنادق وتسكينهم ، كما حولت لبعض الركاب على رحلات آخرى بناء على طلبهم لالتزامهم برحلات ترانزيت من القاهرة.