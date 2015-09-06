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إقلاع طائرة “بروكسل” بعد إلغاء رحلتها من السلطات البلجيكية لأسباب أمنية

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إقلاع طائرة “بروكسل” بعد إلغاء رحلتها من السلطات البلجيكية لأسباب أمنية إقلاع طائرة “بروكسل” بعد إلغاء رحلتها من السلطات البلجيكية لأسباب أمنية

أرشيفية

اقلعت الطائرة المصرية من بروكسل بعد قيام السلطات البجيكية ، بالغاء الرحلة والتى كان من المقرر اقلاعها مساء السبت لاسباب أمنية خاصة بالسلطات هناك .

وكانت شركة للطيران طلبت من وزير الطيران الطيار حسام كمال مخاطبة وزارة الخارجية المصرية للاستفسار ، عن الغاء رحلة أمس السبت ، بدون تقديم تفسير لموقف السلطات هناك ، والتى اتخذت القرار بناء على اجراءات امنية لا صلة لمصر للطيران بها .

صرح مسئول بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية أنه تم الغاء رحلة الشركة القادمة من بلجيكا إلي القاهرة مساء السبت بناءًا على طلب من السلطات البلجيكية ، لتعليمات أمنية خاصة بالسلطات هناك.

وأشار المصدر إلي أن مصر للطيران التزمت بتعليمات السلطات هناك ، وقامت بنقل الركاب إلى أحد الفنادق وتسكينهم ، كما حولت لبعض الركاب على رحلات آخرى بناء على طلبهم لالتزامهم برحلات ترانزيت من القاهرة.

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