السجن المشدد 10 سنوات للراقصة شمس بتهمة خطف طفلة

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشارين صلاح محجوب، وخليفة الجيوشى وسكرتارية أحمد الهادى بمعاقبة المتهمة آلاء محمد على والشهيرة بالراقصة “شمس” بالسجن المشدد عشر سنوات بتهمة خطف الطفلة غادة عادل من دار أيتام بمدينة نصر.

جاء الحكم فى أولى جلسات إعادة محاكتمها بعد صدور حكم سابق عليها بالعشر سنوات، دفعها لتقديم طلب باعادة المحاكمة مجددًا، إلا أنها تغيبت المتهمة عن الحضور للمرة الثانية، حيث تغيبت فى المرة الأولى لأسباب تتعلق بحالتها الصحية.

وأرسل المحامى عاصم قنديل دفاع المتهمة “شمس” إلى المحكمة خطاب اعتذار لعدم حضورها فى المرة الأولى، وتضمن الخطاب التالى: “سيادة المستشار رئيس محكمة جنايات القاهرة، الدائرة التاسعة مدينة نصر نحيط علم سيادتكم بأان المتهمة آلاء محمد عبد الرازق “الراقصة “شمس” والمتهمة فى القضية رقم 6961 لسنة 2013 مدينة نصر والمحدد لها جلسة 7 مايو 2015 هى مريضة وتعانى من انزلاق غضروفى قطنى بالفقرات الرابعة والخامسة، وأنها قد دخلت مستشفى الرويسى الجامعى التابع لمستشفيات جامعة الإسكندرية بتاريخ 2مايو 2015 وهى مازالت بالمستشفى حتى تاريخه، وطالب خطاب الدفاع من المحكمة قبول عذرها بعدم مثولها بين يدى المحكمة والنظر فى تأجيل القضية حتى تتمكن من الشفاء والمثول أمام الدائرة.