خادم الحرمين يصل إلى مدينة طنجة بالمغرب

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم إلى مدينة طنجة بالمملكة المغربية، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه كان فى استقباله بمطار طنجة، رئيس مجلس النواب المغربى رشيد الطالبى العلمى، ووالى طنجة وتطوان محمد يعقوبى، وعدد من المسئولين فى المملكة المغربية.

وكان خادم الحرمين قد اختتم اليوم زيارة لأمريكا التقى خلالها مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولا خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

يذكر أن خادم الحرمين يقضى إجازة خاصة فى مدينة طنجة المغربية.

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