أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خادم الحرمين يصل إلى مدينة طنجة بالمغرب

Google+ Print
خادم الحرمين يصل إلى مدينة طنجة بالمغرب خادم الحرمين يصل إلى مدينة طنجة بالمغرب
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم إلى مدينة طنجة بالمملكة المغربية، قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وكالة الأنباء أنه كان فى استقباله بمطار طنجة، رئيس مجلس النواب المغربى رشيد الطالبى العلمى، ووالى طنجة وتطوان محمد يعقوبى، وعدد من المسئولين فى المملكة المغربية.

وكان خادم الحرمين قد اختتم اليوم زيارة لأمريكا التقى خلالها مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما وعقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولا خلالها العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

يذكر أن خادم الحرمين يقضى إجازة خاصة فى مدينة طنجة المغربية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة