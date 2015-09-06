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مقتل 10 جنود عراقيين فى تفجير انتحارى شرقى الفلوجة

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مقتل 10 جنود عراقيين فى تفجير انتحارى شرقى الفلوجة مقتل 10 جنود عراقيين فى تفجير انتحارى شرقى الفلوجة
أعلنت مصادر عسكرية عراقية مقتل 10 جنود عراقيين اليوم الأحد في انفجار سيارة مفخخة اقتحمت مقرا للجيش العراقي شرقي الفلوجة 60 كم غربي بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري من تنظيم داعش اقتحمت مقرا للجيش العراقي بمحيط جامعة الفلوجة شرق المدينة ما تسبب بمقتل 10 جنود عراقيين وتدمير عجلتين من طراز همر تابعة للجيش.
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