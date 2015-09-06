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وصول الدفعة الثالثة من الجرحى اليمنيين إلى الأردن لتلقى العلاج

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وصول الدفعة الثالثة من الجرحى اليمنيين إلى الأردن لتلقى العلاج وصول الدفعة الثالثة من الجرحى اليمنيين إلى الأردن لتلقى العلاج
قال مصدر طبي اردني الاحد ان الدفعة الثالثة من الجرحى اليمنيين والذين قدر عددهم بـ 266 شخصا وصلت إلى المملكة من اجل تلقي العلاج في المستشفيات الاردنية الخاصة.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الاردنية الخاصة فوزي الحموري لوكالة فرانس برس ان "الدفعة الثالثة من الجرحى اليمنيين وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي (30 كلم جنوب عمان) فجر اليوم الاحد قادمة من عدن ويقدر عددها ب266 شخصا على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية اليمنية حملت الاولى 128 جريحا والثانية 138 جريحا".

وأضاف انه "تم توزيع هؤلاء الجرحى وهم من المدنيين من فئات عمرية مختلفة بينهم شباب ونساء واطفال على عشرة مستشفيات اردنية خاصة".

وبحسب الحموري فقد وصلت الدفعة الاولى من الجرحى اليمنيين في الثامن من اغسطس الماضي وكانت تضم 85 شخصا فيما وصلت الدفعة الثانية في 18 اغسطس وضمت 95 جريحا.
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