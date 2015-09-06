مسيحيون يحتجون على نقص التمويل والتمييز فى المدارس الإسرائيلية

تظاهر نحو 2000 مسيحي في القدس اليوم الأحد ضد ما يصفونه بـتمويل غير كاف ومعاملة غير متكافئة من قبل وزارة التعليم الإسرائيلية.

ودعا المتظاهرون وزير التعليم نفتالي بينيت من حزب الوطن اليهودي القومي المتطرف إلى الإفراج عن مزيد من الأموال للمدارس المسيحية، وكتبوا على إحدى اللافتات "سيد بينيت، هناك 33 ألف تلميذ ينتظرون ردك".

وكان من بين المحتجين الذين كانوا تظاهروا خارج مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو رؤساء أساقفة وغيرهم من زعماء الكنيسة.

واتهموا حكومة نتانياهو بأنها تعطي أولوية للمدارس اليهودية، حيث تخفض التمويل للمدارس المسيحية شبه الخاصة.

واحتجاجا على ذلك، لم تبدأ نحو 50 مدرسة مسيحية تضم نحو 33 ألف تلميذ العام الدراسي والذي بدأ في إسرائيل في أول سبتمبر الجاري.

ويشكل المسيحيون نحو 2 بالمئة من السكان في إسرائيل، التي تقطنها أغلبية من اليهود كما أن معظم الموطنين العرب في إسرائيل من المسلمين.

>