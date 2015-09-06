اليونان ترفض طلب واشنطن غلق المجال الجوى أمام روسيا لمنعها نقل المساعدات للسوريين

أعلن مصدر دبلوماسى يونانى لوكالة "نوفوستى" الروسية أن أمريكا طلب من أثينا إغلاق مجالها الجوى فى وجه الطائرات الروسية، التى تحمل مساعدات إنسانية إلى سوريا، ولكن اليونان رفضت على الرغم من طلب السفارة الأمريكية فى أثينا بذلك.

وقال المصدر إنه قد تقدمت السفارة الأمريكية بطلب إلى الحكومة اليونانية، بحظر عبور الطائرات الروسية الأجواء اليونانية. لكن الحكومة اليونانية رفضت القيام بذلك، كى لا تتفاقم العلاقات مع روسيا".

ووفقا له، طلبت موسكو الإذن من أثينيا للسماح للطائرات الروسية بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق مجالها الجوى فى الفترة من 01-24 سبتمبر وحصلت عليه.