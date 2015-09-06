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الباييس تنشر صور حادث كورونا الذى تسبب فى مقتل 6 أشخاص

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قالت صحيفة الباييس الإسبانية، إن حادث كورونا الذى أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 13 آخرين "مأساة" جديدة من الطريق التى تحدث فى إسبانيا.

ونشرت الصحيفة عددا من صور للحادث، وقالت إن السيارة انحرفت عن مسارها فقتلت 4 نساء ورجلين، وقال المتحدث باسم الدفاع المدنى: "إن أحد السائقين انطلق بسرعة تتجاوز المسموح له وانحرف فى معطف واصطدم بـ20 شخصا".

وأعرب رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى عن تعازيه على صفحته فى موقع تويتر، وقال إن سباق لا كورونيا تحول إلى مشهد حداد، وتمنى رئيس الوزراء "الشفاء العاجل والتام" لكل المصابين.

وتجرى الشرطة تحقيقا للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث حسبما أفادت الناطقة التى تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها التزاما بقواعد الأمن.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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