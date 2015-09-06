ضبط 1896عبوة عصائر وآيس كريم منتهية الصلاحية فى سمنود بالغربية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية من ضبط سيارتى نقل محملتين بـ1896عبوة عصائر وآيس كريم منتهية الصلاحية بدائرة مركز شرطة سمنود.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "الدسوقى ع ع" 33سنة سائق - مقيم بمدينة نبروه الدقهلية قائد السيارة رقم 3798 د ف أ أثناء مرورها بمدينة سمنود محملة بـ(1000) عبوة عصائر غير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية فى المحضر 21095 جنح مركز سمنود.

كما تم ضبط "مصطفى ع م" 25سنة سائق - مقيم بقرية الجميزة مركز المنصورة الدقهلية قائد السيارة رقم 6784 ع ل ص أثناء مرورها بمدينة سمنود محملة بـ(896) عبوه أيس كريم مدون عليها تاريخ لاحق لتاريخ الضبط، تحرر المحضر 21096 جنح مركز سمنود، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

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