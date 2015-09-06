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القبض على عاطلين يتاجران فى السلاح بـ"إمبابة"

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القبض على عاطلين يتاجران فى السلاح بـ"إمبابة" القبض على عاطلين يتاجران فى السلاح بـ"إمبابة"
ألقى الرائد محمد صلاح معاون مباحث قسم شرطة إمبابة القبض على عاطلين بتهمة الاتجار فى الأسلحة وترويع المواطنين بمنطقة إمبابة.

تلقى المقدم محمد أمين بلاغا من المواطنين بقيام عاطلين بالاتجار فى الأسلحة فى المنطقة وترويع المواطنين، وعلى الفور تم إخطار العميد إيهاب شلبى مفتش قطاع شمال الجيزة والذى أمر بتحرك القوات.
>وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على كل من سامح .ا 32 سنة عاطل، وشقيقه جمال، بعد مقاومتهما القوات، وتبين أن بحوزتهما بندقية آلى و2 فرد خرطوش وبعض الطلقات ومبلغ مالى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالة المتهمين للنيابة للتحقيق.
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