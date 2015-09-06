التحقيق مع 3 فلسطينيين متهمين بالاستيلاء على 30 مليون دولار من المواطنين

أمرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار أحمد البحراوى، بفتح التحقيق مع 3 فلسطينيين فى اتهامهم بالاستيلاء على 30 مليون دولار من المواطنين بزعم توظيفها بإحدى الشركات التى تعمل فى مجال الفوركس، وذلك بعد ضبط مباحث الأموال شركة و3 فلسطينيين استولوا على 30 مليون دولار من المواطنين بزعم توظيفها.

كانت وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام المسئولين عن شركة "ميركس ماركتس" الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بتوجيه الدعوة العامة لجمهور المواطنين لاستثمار أموالهم فى مجال البورصات العالمية مقابل أرباح شهرية. تم وضع خطة بحث برئاسة العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، والتى توصلت إلى صحة تلك المعلومات وأن وراء تلك الوقائع الفلسطينى الجنسية "عبد الرحمن خضر عبد الرحمن العمرى" وزوجته وآخر جميعهم فلسطينيو الجنسية.

وأكدت التحريات توسع المتهم فى نشاطه وجمع قيمة 30 مليون دولار عملات مصرية وأجنبية، وتأكدت التحريات ببلاغات العديد من المواطنين.

وبتقنين الإجراءات واستئذان رئيس هيئة الرقابة المالية والمحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، قامت لجنة من الهيئة بمرافقة ضباط الإدارة، وهم العقيد وليد سعد والمقدم محمدى بدوى والرائد إبراهيم عزب، وأمكن ضبط المتهم حال محاولته الهروب خارج البلاد بمطار القاهرة الجوى.

كما تم ضبط شريكة الآخر أثناء عبوره من بوابة طريق "القاهرة الإسكندرية" الصحراوى، وتم ضبط زوجة المتهم الأول وتدعى "نادين" من إحدى الشقق السكنية التى كانت تختبئ بها فى بمنطقة التجمع الخامس، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وأرسل المتهمون إلى النيابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.

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