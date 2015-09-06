ضبط خفير قتل موظف دخل فى علاقة آثمة مع قريبته بالقليوبية

كشفت رجال مباحث القليوبية غموض مقتل موظف بالسكة الحديد إثر إصابته بطلقات نارية فى الوجه والصدر والكتف اليسرى وتوصلوا إلى أن خفيرا خصوصيا أطلق عليه الرصاص انتقاما منه، بعدما تبين له وجود علاقة آثمة تجمعه بقريبته.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا بمقتل "محمد.ب.م" 26 سنة موظف بالسكة الحديد حيث اتهم أقاربه "السيد.ع.أ" بإنهاء حياته لسابقة تشاجرهما وبضبطه أنكر صلته بالجريمة فطلبت النيابة العامة مزيدا من التحريات.

تشكل فريق بحث برئاسة اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، وضع خطة لكشف غموض الواقعة وتحديد الجانى وضبطه والسلاح المستخدم وفى الأثناء وردت معلومات بوجود خلافات بين المجنى عليه و"حسن.أ.ح" 53 سنة خفير خصوصى وجود علاقة آثمة بين المجنى عليه وقريبة الخفير.

باستدعاء المتهم اعترف وأقر بارتكاب الجريمة وبإرشاده ضبط رجال المباحث بندقيتين آليتين.