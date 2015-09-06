ضبط طن مواد غذائية ودواجن مجهولة المصدر داخل "سوبر ماركت" بالقاهرة

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة القبض على صاحب محل سوبر ماركت يقوم بيبع مواد غذائية مجهولة المصدر للمواطنين وبحوزته 1,170 طن مواد غذائية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد بقيام صاحب محل سوبر ماركت يقوم بمزاولة نشاطه ببيع المواد الغذائية مجهولة المصدر للمواطنين.

تم تشكيل فريق بحث وبإذن من النيابة تم مداهمة المحل وعثر بحوزة صاحبه على 1,170 طن مواد غذائية "دقيق- طحينة- بانية دواجن" مجهولة المصدر، ولا توجد لها أى بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة.

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