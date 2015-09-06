أخبار عاجلة

مساء الأنوار: حسن شحاتة يطمئن على لاعب الأهلي المنافس أحمد حجازي في المباراة -
مساء dmc - كاميرا dmc ترصد أسعار الأسماك " تباين الآراء حول إرتفاع أسعار الأسماك " -
مساء الأنوار: تعليق مدحت شلبي على هجوم أحد لاعبي الزمالك ضد ك. محمد حلمي -
مساء الأنوار: مقابلات مع بعض لاعبي سموحة قبل لقاء لقاء بيدفيست -
بالصور.. موقع سقوط سيارة "عروسي الدقهلية" في "بحر دكرنس" -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : نمول الصيادين لتسهيل عملهم ولا نحصل على أي دعم من الدولة -
حول العالم في 24 ساعة -
اختفاء شاب قبل زفافه بأيام في أسيوط -
قاعة الزفاف تتحول لـ"سرداق عزاء".. انتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس -
مساء dmc - عبد الحفيظ حسين : الأسعار لم ترتفع ولكن قيمة الجنيه هي التي إنخفضت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط طن مواد غذائية ودواجن مجهولة المصدر داخل "سوبر ماركت" بالقاهرة

Google+ Print
ضبط طن مواد غذائية ودواجن مجهولة المصدر داخل "سوبر ماركت" بالقاهرة ضبط طن مواد غذائية ودواجن مجهولة المصدر داخل "سوبر ماركت" بالقاهرة
ألقى رجال مباحث بالقاهرة القبض على صاحب محل سوبر ماركت يقوم بيبع مواد غذائية مجهولة المصدر للمواطنين وبحوزته 1,170 طن مواد غذائية، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث التموين تفيد بقيام صاحب محل سوبر ماركت يقوم بمزاولة نشاطه ببيع المواد الغذائية مجهولة المصدر للمواطنين.

تم تشكيل فريق بحث وبإذن من النيابة تم مداهمة المحل وعثر بحوزة صاحبه على 1,170 طن مواد غذائية "دقيق- طحينة- بانية دواجن" مجهولة المصدر، ولا توجد لها أى بيانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الواقعة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

مساء dmc - وزير التموين : سنضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه زيادة الأسعار

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

وزير التموين في تصريح جديد وأخير .. الملايين من البطاقات التموينية سيتم حذفها إذا لم يقم أصحابها بالآتي

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد