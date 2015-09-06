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ضبط سائق أتوبيس مدارس يتعاطى المخدرات أثناء القيادة بالدرب الأحمر

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ضبط سائق أتوبيس مدارس يتعاطى المخدرات أثناء القيادة بالدرب الأحمر ضبط سائق أتوبيس مدارس يتعاطى المخدرات أثناء القيادة بالدرب الأحمر
ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر، القبض على سائق أتوبيس مدارس يتعاطى المواد المخدرة وبحوزته لفافة بانجو، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم له.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية لدائرة قسم الدرب الأحمر واشتبهت فى أتوبيس يحمل رخص مركز الصف بالجيزة يقف على جانب الطريق، وبتفتيش سائقها عثر بحوزته على لفافة بانجو ويدعى "أحمد.ع".

وبالتحقيق معه تبين أنه يتعاطى المواد المخدرة لمقاومة فترات العمل الشاق حتى يقاوم النوم، وتم إيداعه بداخل الحجز تمهيدا لعرضه على النيابة.
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