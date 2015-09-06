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اشتباكات في ألمانيا بسبب اللاجئين

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اشتباكات في ألمانيا بسبب اللاجئين اشتباكات في ألمانيا بسبب اللاجئين

أرشيفية

نقلت صحيفة “Ruhr-Nachrichten” عن شرطة مدينة دورتموند الألمانية أن 5 أشخاص أصيبوا جراء اشتباكات بين المتطرفين اليمينيين ومناهضي الفاضية بعد وصول دفعة جديدة من اللاجئين السوريين.

وقد وقعت الاشتباكات في المحطة المركزية، بمشاركة نحو 20 يمينيًا و30 مناهضًا للفاشية.

ورشق الطرفان بعضهما البعض بالزجاجات والحجارة، ما أسفر عن إصابة 3 رجال شرطة ومشارك في الاحتجاجات وأحد المارة. كما تم اعتقال 4 أشخاص آخرين.

وأعلن الشرطة عن قيام مجهولين بإحراق المخيم الذي كان يعد لاستقبال اللاجئين، إلا أن رجال الإطفال تمكنوا من إخماد الحريق على الفور.

وكان قطاران، يقلان 1100 لاجئ، قد وصلا إلى دورتموند يوم الأحد 6 سبتمبر، كما سيصل القطار الثالث حوالي الساعة 16:00 بحسب التوقيت المحلي.

ومن المتوقع أن يأتي على متنه 600 سوري، وأفادت الصحيفة أن رجال الشرطة طوقوا المنطقة المحيطة بمحطة القطار المركزية وسيتم نقل اللاجئين عبر ممر خاص إلى المخيم.

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