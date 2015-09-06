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حريق هائل في خمسة أفدنة من النخيل في قرية السيالة بنصر النوبة بأسوان

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حريق هائل في خمسة أفدنة من النخيل في قرية السيالة بنصر النوبة بأسوان حريق هائل في خمسة أفدنة من النخيل في قرية السيالة بنصر النوبة بأسوان

ارشيفية

شب حريق هائل في قطعة أرض مساحتها 5 أفدنة مزروعة بالنخيل في قرية السيالة بمركز نصر النوبة في أسوان، وإمتدت السنة النيران إلى سطح أحد المنازل المجاورة للحريق بدون حدوث أى خسائر بشرية أو إصابات.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بسيارات إطفاء من دراو وكلابشة ونصر النوبة للسيطرة على هذا الحريق الهائل الذي تسبب في حدوث دخان كثيف للغاية في سماء القرية.

كما انتقل محمود عليان رئيس مركز ومدينة نصر النوبة إلى موقع الحريق وأكد أن قوات الحماية نجحت في السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة ولم يسفر الحريق عن حدوث أي خسائر بشرية ولم تمتد النيران سوي لسطح أحد المنازل المجاورة للحريق، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

موضحًا أن الحريق إمتد إلى بعض زرائب المواشي القريبة من أشجار النخيل المشتعلة بدون أن يتسبب في أي خسائر في رؤوس الماشية المتواجدة داخلها، وذلك بعد ان نجح الأهالي في إنقاذها من السنة النيران.

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