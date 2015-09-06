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عطل فني يؤخر طائرة “عمرو موسى” ساعتين بمطار القاهرة

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عطل فني يؤخر طائرة “عمرو موسى” ساعتين بمطار القاهرة عطل فني يؤخر طائرة “عمرو موسى” ساعتين بمطار القاهرة

عمرو موسى

تسبب عطل فنى أصاب رحلة للطيران المتجهة، اليوم الأحد، من مطار القاهرة إلى النمسا فى تأخر إقلاعها ساعتين.

وتم تغيير الطائرة واستأنفت رحلتها بكل ركابها ومن بينهم “عمرو موسى” أمين عام جامعة الدول العربية السابق .

وصرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة أثناء استعداد قائد رحلة مصر للطيران رقم 797 للإقلاع إلى فيينا فوجىء بحدوث عطل فنى يحول دون إتمام الإقلاع بسلام ، تم إنزال ركاب الطائرة ومن بينهم “عمرو موسى” أمين عام جامعة الدول العربية السابق ونقلهم إلى طائرة بديلة واستأنفت رحلتها بعد تأخير ساعتين، وتم إرسال برقية لمسئولى مصر للطيران فى مطار فيينا لإنتظار “موسى” وإصطحابه لرحلة “سالزبورج ” حتى لاتفوته الطائرة حيث يشارك فى مؤتمر حول تطورات الشرق الأوسط هناك.

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