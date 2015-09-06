الفريق مهاب مميش: عبور 43 سفينة عملاقة بإجمالي حمولات 2.7 مليون طن

صرح الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، بأن القناة اليوم الأحد، شهدت عبور43 سفينة عملاقة من الإتجاهين بإجمالي حمولات بلغت 2.7 مليون طن، حيث عبرت 23سفينة من الجنوب بالمجرى الجديد للقناة بإجمالي حمولات 1.6مليون طن، ومن الشمال 20سفينة دون إنتظار بإجمالي حمولات 1.1 مليون طن.

جدير بالذكر أن أكبر سفينة عبرت القناة من الشمال هى سفينة الحاويات البنميةMSC OILVER بحمولة 196 ألف طن قادمة من إسبانيا ومتجهة إلى ماليزيا، أما في الجنوب فكانت أكبر سفينة تعبر القناة هى سفينة الحاوياتEUGEN MAERSK التي ترفع علم الدنمارك بحمولة 171 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى إسبانيا.