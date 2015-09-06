المفوضية المصرية للحقوق والحريات تطعن فى عدم دستورية التوزيع الجغرافي

تقدمت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالأوراق الخاصة بالطالبة أسماء أحمد من شمال سيناء، وتوكيل من الطالبة لتقديم دعوى بمجلس الدولة، ضد وزير التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات، بخصوص التوزيع الجغرافي وعدم دستورية هذا القرار الذى يحرم أبناء الأقاليم من دخول كليات إقتصاد وعلوم سياسية وإعلام.

من جانبة أكد خالد علي أنهم بصدد تقديم دعوى قضائية فى القضاء الإدارى لوقف قرار التوزيع الجغرافى الذى حرم الطالبة أسماء من دخول كلية الإعلام ودخولها كلية التربية.

وأكدت الطالبة أسماء أنها كانت تحلم بكلية الإعلام ولكن أحلامها تبددت مع صدور قرار التوزيع الجغرافي، وحرمانها هي وغيرها من دخول كليات القمة بالقاهرة.