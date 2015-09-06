بالصور.. وزير الخارجية يستقبل رئيس بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي الجديد

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، بينديكت أوراما الرئيس الجديد لبنك الاستيراد والتصدير الأفريقي، والذي حرص على لقاء وزير الخارجية في مستهل تولي مسئوليته الجديدة بمشاركة السيد جان لويس أكرا رئيس البنك المنتهية ولايته.

وأشار المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى الأهمية الخاصة لعمل بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي لكونه يتخذ من القاهرة مقرا دائما له منذ إنشائه في عام 1994، وأن حجم عمليات البنك قد ارتفع من 500 مليون دولار وقت إنشائه إلى 6.5 بليون دولار حالياً، يتم تخصيصها جميعاً لتيسير ودعم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، والتجارة بين أفريقيا والعالم الخارجي.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي يضطلع بدور هام في دعم التجارة البينية الأفريقية من خلال تقديم تسهيلات مالية وضمانات للمستوردين والمصدرين الأفارقة، وأن رئيس البنك أكد لوزير الخارجية خلال اللقاء على الأثر الايجابي المضاعف المتوقع على أعمال البنك عقب التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، والتي تم إطلاقها في شرم الشيخ في شهر يونيو الماضي.

وفي نهاية تصريحاته، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن السيد سامح شكري أكد للمسئول الأفريقي على أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ كافة التزاماتها تجاه بنك الاستيراد والتصدير الأفريقي باعتبارها الدولة المضيفة، وتوفير كل التسهيلات لضمان مواصلة أداءه لمهامه وتحقيق أهدافه التي تخدم مصالح جميع الدول الأفريقية.