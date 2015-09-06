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«المستريح» من داخل القفص: الموضوع خلصان بس «المناديب» تشيل

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«المستريح» من داخل القفص: الموضوع خلصان بس «المناديب» تشيل «المستريح» من داخل القفص: الموضوع خلصان بس «المناديب» تشيل

ارشيفية

تحدث رجل الأعمال أحمد مصطفى  والشهير بالمستريح من داخل قفص محاكمته بتهمة النصب على المواطنين من داخل قفص محاكمته بمحكمة القاهرة الإقتصادية عن أن المناديب الذين تشار إليهم أصابع الإتهام بمعاونته لديهم أموال المودعين بالفعل، مستخدمًا تعبير «الموضوع خلصان بس المناديب تشيل».

وتابع المستريح حديثه للمحكمة قائلاً، بأنه اذا كان المبلغ المراد رده للمجني عليهم يصل لـ53 مليون جنيهًا فإنه مستعد ان يتفق مع هؤلاء المناديب لرد جزء مقدر بـ10 % لكل طرف فيهما، وأشار رجل الأعمال إلى أن دفتر شيكاته تم سرقته من منزله قبل القبض عليه وفق قوله مستنداً على تحرير محاضر بخصوص هذا الشأن وطالب في السياق ذاته أن يقابل القاضي في غرفة المداولة وذلك لإطلاعه على معلومات هامة يريد أن تبقى بعيدة عن وسائل الإعلام التي غاصت بهم القاعة.

ومن جهته طالب دفاع المتهم بإستدعاء ستة شهود، وبسؤاله عن جدوى الإستدعاء من قبل المحكمة، أفاد الدفاع بأن حجته القانونية من ذلك الطلب تماثل ما تقدم به محامي المدعي بالحق المدني بخصوص ان “المناديب” المعاونين لـ “أحمد” يجب أن يتحملوا مسئولية فعلهم وأن مرافعته ستستند على ما سيتقدمون به.

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