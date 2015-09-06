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وفاة راكب سوداني قادم من الخرطوم إثر هبوط الدورة الدموية

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وفاة راكب سوداني قادم من الخرطوم إثر هبوط الدورة الدموية وفاة راكب سوداني قادم من الخرطوم إثر هبوط الدورة الدموية

أرشيفية

توفي راكب سوداني الجنسية أثناء رحلة وصوله إلى القاهرة وقبل هبوط الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم لمطار القاهرة بحوالى نصف ساعة بسبب هبوط الدورة الدموية والتنفسية.

كان قائد الطائرة القادمة من الخرطوم قد أبلغ برج المراقبة بالمطار بوفاة الراكب السوداني بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وذلك بعد اقلاع الطائرة من مطار الخرطوم بحوالى ساعة، وطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الجثمان، وفور هبوط الطائرة قام طبيب الحجر الصحي بتوقيع الكشف الطبي علي الراكب وتأكد من الوفاة، وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثمان إلى مستشفى هليوبوليس لاستخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن وإبلاغ السفارة .

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