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إحباط محاولة تهريب 80 محمولًا داخل بطانيتين بالمطار‎

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إحباط محاولة تهريب 80 محمولًا داخل بطانيتين بالمطار‎ إحباط محاولة تهريب 80 محمولًا داخل بطانيتين بالمطار‎

أرشيفية

تمكنت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد من ضبط راكبًا حاول تهريب 80 محمولًا داخل بطانيتين لدى عودته من ، كما تم ضبط أردني حاول تهريب 600 جم مشغولات ذهبية لدى وصوله من الأردن وتم إحتجاز المضبوطات وتحرير محضرين للراكبين.

صرح إميل سمعان مدير الجمرك أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب رحلة للطيران رقم 644 والقادمة من جدة إشتبه سيد ممدوح مدير الحركة بالجمرك فى الراكب ” ع . أ ” وأثناء قيام محمد حسن ومحمد عبداللطيف مأمورًا الجمرك بتفتيش أمتعته عثرا على بطانيتين بهما 80 محمولًا.

وتم ضبط راكب أردني لدى وصوله على الطائرة المصرية من عمان يخفى 600 جم مشغولات ذهبية وسط جسمه ، وأمر عمر سعد مدير عام الجمارك بإحتجاز المضبوطات وتحرير محضرين لهما حيث طلبا التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة عليهما مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضدهما .

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