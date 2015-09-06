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فريق”مسار إجباري” يحتفل بالعيد العاشر لتأسيسه “28″سبتمبر المقبل

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فريق”مسار إجباري” يحتفل بالعيد العاشر لتأسيسه “28″سبتمبر المقبل فريق”مسار إجباري” يحتفل بالعيد العاشر لتأسيسه “28″سبتمبر المقبل

احتفالاً بالعيد العاشر لتأسيسها تحيى  فرقة “مسار إجباري” الحفل المقام على مسرح النهر بساقية الصاوى، فى الثامنة مساء الأثنين 28سبتمبر.

 ومن المقرر أن تغني الفرقة مجموعة من أشهر أغنياتها، ومنها “اقرأ الخبر”، “بقيت حاوي”، و”أنا هويت”، “متخافش من بكرة”، و”غمض عينيك.

 الجدير بالذكر أن ” مسار أجبارى” تأسست في عام 2005، و اختار أعضائها هذا الاسم الساخر تعبيراً منهم  باعتراضهم على القيود التي يفرضها عليهم المجتمع، وفي 2007 بدئوا الاشتراك في العديد من المهرجانات الدولية، في مالطا ، إيطاليا ، تركيا ، مقدونيا .

كما شاركوا  في مهرجانات عربية في الكويت والإمارات العربية، وقدموا أغانيهم فى عدة أفلام عربية منها فيلم “الحاوى” ، للمخرج إبراهيم بطوط، وفيلم ” ميكرفون” للمخرج أحمد عبد الله.

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