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وزير التعليم العالي: 27سبتمبر بدء الدراسة بالجامعات ولا استثناءات بالتحويلات

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وزير التعليم العالي: 27سبتمبر بدء الدراسة بالجامعات ولا استثناءات بالتحويلات وزير التعليم العالي: 27سبتمبر بدء الدراسة بالجامعات ولا استثناءات بالتحويلات

 

جانب من الاجتماع

أعلن الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى أن الدراسة بالجامعات فى موعدها 27سبتمبر الجاري وأنه لاتغيير فيها على الاطلاق ضمانا لأنتظام الدراسة بالجامعة.

جاء ذلك خلال تفقده استعدادات جامعة قناة السويس لاستقبال أسبوع شباب الجامعات المقرر فى الفترة من 12 إلى 17الجاري.

وجدد الوزير نفيه بوجود أي اسثناءات فى التحويل بالجامعات و أن جميع أعمال التوزيع الجغرافى تتم وفق القانون وأن أعمال النقل تتم وفقًا لحالات حددها القانون والمجلس الأعلى للجامعات تتعلق بأبناء الشهداء.

وأعلن الوزير خلال اجتماعه مع الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة ونواب رئيس الجامعة بحث إقامة أول جامعة بتخصصات بحرية لخدمة مشروعات تنمية محور القناة وسيناء تشمل مواد علمية مرتبطة بالموانىء والصناعات الجديدة التى تقام هناك وفى وادى التكنولوجيا لافتًا إلى تشجيع الوزارة التعليم غير النمطى والمرتبط بالبيئة.

وقال إنه قدم أبحاث علمية تقدم بها علماء وباحثون بالجامعات المصرية وبينها جامعة القناة حول تنمية منطقة القناة ومنطقة الانفاق إلى الجهات المسئولة للمساهمة والاستفادة بها فى العمل والتنمية.

وقال الوزير إن المستشفيات الجامعية تشهد تطويرًا في كل الجامعات لافتًا إلى أفتتاح مستشفيات جامعية خلال العام الحالي بتكلفة تصل إلى 5 ونصف مليار جنيه بجانب افتتاح مركز الكبد بالمنوفية قريبًا بتكلفة تصل إلى نحو مليار جنيه.

وشدد الوزير على رفض أى ممارسة أى نوع من السياسة أو الحزبية داخل الجامعات المصرية مؤكدًا أنه لن يسمح بذلك في الوقت الذى تتيح فيه الجامعات ندوات التثقيف السياسي بحضور كبار رجال الفكر والسياسة والاقتصاد.

وردًا على سؤال حول الجامعات الأهلية قال الوزير المعيار لأى جامعة أهلية أن تكون غيرتقليدية وتقدم إضافة للتعليم في .

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