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تألق المدافعين والتأهل بفارق الأهداف في 3 مواجهات سابقة لمصر ضد تشاد

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تألق المدافعين والتأهل بفارق الأهداف في 3 مواجهات سابقة لمصر ضد تشاد تألق المدافعين والتأهل بفارق الأهداف في 3 مواجهات سابقة لمصر ضد تشاد

يحل منتخب ضيفا على تشاد في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 في رابع مواجهة ستجمع في التاريخ بين الفريقين.

ويواجه الفراعنة أصحاب الأرض بملعب إدريس محمد بمدينة نجامينا في الجولة الثانية من التصفيات التي يتزعم فيها منتخب نيجيريا صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط متفوقا على مصر بنقطة.

ويحتاج الفراعنة للفوز بهذه المباراة حتى يستعيدوا صدارة المجموعة بحثا عن التأهل للـ"كان" للمرة الأولى منذ عام 2010.

وسبق لمصر مواجهة تشاد على ملعبها في أول مباراة جمعت بين الفريقين وكانت أيضا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويستعرض FilGoal.com في التقرير التالي مواجهات مصر السابقة ضد تشاد.

الأولى سلبية

حل منتخب مصر ضيفا على تشاد في الجولة الثانية من تصفيات كأس إفريقيا 1992 في مجموعة ضمت معهما فريقي تونس وإثيوبيا.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد فشل حسام حسن، أحمد الكاس، أيمن شوقي وجمال عبد الحميد في هز شباك صاحب الأرض.

الثانية خماسية

أقيمت مباراة العودة بالقاهرة في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات وكان فوز الفراعنة سيقربهم كثيرا من التأهل للسنغال.

تألق مدافعي منتخب مصر وأحرزوا 3 أهداف (أحمد رمزي، إبراهيم حسن وهاني رمزي) في خماسية الفراعنة التي أكملها العميد حسام حسن مقابل هدف للضيوف.

وكان لهذا الكم من الأهداف الفضل في تأهل الفراعنة للبطولة بعد تساويهم مع تونس في عدد النقاط بنهاية التصفيات.

الثالثة ودية

التقى الفريقان بعد 21 سنة وديا في أسوان مارس 2012، وفاز الفراعنة بنتيجة 4-0.

أحرز الأهداف محمد صلاح، أحمد خيري، أحمد حسن مكي وهدفا عكسيا سجله لاعب تشاد حسن حسين.

فهل يحقق منتخب مصر مع هيكتور كوبر فوزه الأول على تشاد خارج ملعبه الأحد؟

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