حوار – وائل جمعة يتحدث.. سبب رحيله عن الأهلي والمشاكل التي حلتها الصفقات

تحدث وائل جمعة في حوار مطول عبر شبكة BeINSports عن تركه لمنصب مدير الكرة في الأهلي وعن حالة الفريق الأحمر وسعادته الغامرة بالصفقات التي ستعالج أزمات الشياطين.

الحوار أجراه صخرة الكرة المصرية مع برنامج "لقاء الأسبوع" مع المذيع محمد زيادة، وهو الأول لجمعة بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وعن سبب ترك الأهلي بشكل واضح، أجاب جمعة "شعرت بأني غير مرتاح".

وأوضح "لا أحب التحدث في الماضي. ولا أحب التحدث عن المشاكل. فقط لم أشعر بالراحة فوجدت أن الأفضل هو ترك موقعي لشخص أخر إن أراد النادي ذلك".

إذا هل كانت المشكلة الأخيرة بين جمعة وحسام غالي قبل تصالحهما هي سبب رحيل الصخرة؟ يجيب نجم مصر الأسبق "لا أريد فعلا التحدث عما فات. علاقتي ممتازة مع الجميع".

ثم استدرك "لكل فرد دوره في المنظومة. اللاعب يظل لاعبا فقط وهكذا. الأهلي أكبر من الجميع. ورأس النظام في النادي الأحمر هو كابتن فتحي مبروك صاحب القرار الأول والأخير".

الصفقات

وعن رؤيته لموسم انتقالات الأهلي، أجاب جمعة "لقد سد النادي الكثير من الثغرات الموجودة".

وأوضح "في الموسم الماضي عانى الفريق من إنهاء الهجمات بنجاح. يمكنك أن ترى بوضوح، الفريق كان يسيطر لكنه لا يترجم تلك السيطرة إلى أهداف".

وأضاف "لهذا كان علينا تدعيم هذا الجزء. هناك كذلك أمر أخر مهم، وهو أن تخلق بديلا جيدا لمركز لاعب الوسط المدافع".

وأكمل "إصابات حسام عاشور وحسام غالي كانت تخلق نوعا من المشاكل لأن محمد رزق لم يكن يلعب كثيرا. الآن مع وجود صالح جمعة لقد حل الفريق الكثير".

جوزيه

ماذا عن مستقبل الجهاز الفني للأهلي، وهلى يرى جمعة أن عودة مانويل جوزيه تمثل حلا جيدا للشياطين الحمر؟

يرد الصخرة "جوزيه عمل كثيرا جدا. نجح جدا مع الأهلي لكنها مرحلة وانتهت".

وأتم "ذلك كابتن فتحي مبروك يقدم نتائجا مميزة في الوقت الراهن".