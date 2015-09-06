الصخرة يختار: خليفتي في الدفاع.. واللاعب الأكثر قربا لي

أثنى وائل جمعة نجم الكرة المصرية على 4 مدافعين وهو يرد على سؤال حول خليفته في الخط الخلفي لفريق الفراعنة.

وائل جمعة حل ضيفا على شبكة BeINSports في برنامج "لقاء الاسبوع" مع المذيع محمد زيادة، وتحدث عن الأهلي ولماذا رحل ومستقبل الشياطين الحمر. (اضغط هنا)

كذلك أجاب جمعة على سؤال حول من يراه خليفته في الملاعب؟

ورد جمعة "السؤال صعب لأنك غالبا ستتسبب في إغضاب أحد اللاعبين لو لم تذكر اسمه".

ثم استدرك "على كل حال هناك طبعا سعد سمير. فقط يحتاج لاكتساب الخبرة".

وأضاف "هناك علي جبر. وهناك رامي ربيعة الذي يحتاج أن يحافظ على نفسه بشكل أفضل".

أما فيما يخص من هو أكثر اللاعبين قربا من جمعة، أجاب الصخرة "هناك أبو تريكة لأني قضيت معه فترة أكثر مما قضيتها مع أولادي. 11 سنة زميلا لي".

وأكمل "هناك كذلك رفاق العمر أحمد فتحي وسيد معوض ومحمد بركات وأحمد حسن. وفي المنتخب حسني عبد ربه الذي أعتبره شقيقي الأصغر".