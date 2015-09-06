استطلاع: 61% من الفرنسيين يؤيدون إرسال قوات فرنسية لسوريا لمواجهة داعش

أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد أودوكسا للدراسات و نشر اليوم الاحد في صحيفة "لو باريزيان أوجوردويه أون فرانس" أن %61 من الفرنسيين يؤيدون مشاركة القوات الفرنسية في تدخل عسكري في سوريا للتصدي لتنظيم داعش الارهابى.

و اشار أودوكسا الى ان هذه الفكرة لاقت تأييد من %65 من أنصار اليسار و %67 من اليمين و كذلك %64 من مؤيدي حزب اليمين المتطرف "الحبهة الوطنية'".

و من ناحية اخرى، كشف الاستطلاع ان %55 من الفرنسيين يعارضون ان تحذو فرنسا حذو المانيا في تبسيط شروط منح حق اللجوء للمهاجرين لا سيما السوريين الذين فروا من الحرب الأهلية، بينما في المقابل يؤيد هذه الخطوة %69 من ناشطي اليسار.

و في نفس السياق، اعرب ألان جوبيه رئيس وزراء فرنسا الأسبق اليوم الأحد عن تأييده لشن ضربات جوية على داعش في سوريا الا انه عارض التدخل البري للقوات الفرنسية.

و قد أجرى هذا الاستطلاع يومي 3 و 4 سبتمبر 2015 على عينة من 1003 أشخاص بالغين يمثلون مختلف فئات الشعب الفرنسى.

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