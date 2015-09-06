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تونس تغلق شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تحسبا لهجمات إرهابية

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تونس تغلق شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تحسبا لهجمات إرهابية تونس تغلق شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تحسبا لهجمات إرهابية
أفاد مصدر بوزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد بوجود مخططات إرهابية مؤكدة تستهدف مناطق حيوية وسط البلاد من بينها الشارع الرئيسى الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وأغلقت السلطات التونسية بالفعل منذ أكثر من أسبوع الشارع الرئيسى الشهير بقلب العاصمة والذى يضم مقر الداخلية وسفارة فرنسا وبنوكا ومقاهى ومحلات تجارية أمام حركة المرور.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن مسؤول أمنى اليوم الأحد قوله إن معلومات استخباراتية مؤكدة وردت إلى الوزارة تفيد بوجود مخططات إرهابية لاستهداف مواقع حيوية وحساسة فى العاصمة باستخدام سيارات مفخخة وأحزمة ناسفة.

وأضاف المسؤول أن قرار غلق حركة المرور بشارع الحبيب بورقيبة وبعض الشوارع المتفرعة عنه مؤخرا جاء كإجراء وقائى تحسبا لتسلل سيارات وأشخاص مشبوهين.

كما أشار إلى صدور تعليمات بتكثيف الدوريات المشتركة وعمليات التمشيط بين قوات الأمن والجيش الوطنيين فى عدة نقاط بالعاصمة وضواحيها.

ومنذ أحداث سوسة الدموية التى أودت بحياة العشرات من السياح كثفت الأجهزة الأمنية فى تونس من حملاتها ضد الخلايا النائمة فى أنحاء البلاد.
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