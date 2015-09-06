رئيس وزراء لبنان:هناك من يحاول استثمار الغضب الشعبى لنشر الفوضى بالبلاد

وصف رئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام، الحراك الشعبى فى البلاد بأنه تعبير مشروع عن غضب اللبنانيين جراء تدهور أوضاعهم المعيشية، محذرا من أن هناك من يحاول استثمار حالة الغضب لنشر الفوضى فى البلاد.

وقال سلام- فى كلمة ألقاها أمام وفد من رجال دين ووجهاء من منطقة "عكار " شمال لبنان، برئاسة رئيس دائرة أوقاف "عكار " الشيخ مالك جديدة- أن الفوضى ليست حلا، وإن الذهاب فى اتجاه التطرف يعقد المشكلات ولا يحلها.

ودعا وسائل الإعلام التى تغطى الحراك الشعبى إلى ضرورة توخى الحكمة والوعى وليس التشنج والاستسلام للغرائز؛ حسب تعبيره ".

ورأى أن الوضع الراهن الذى يعيشه لبنان صعب جدا، معتبرا أن التمادى فى الخلافات السياسية، أدى إلى الفراغ الرئاسى والشلل التشريعى والتعطيل الحكومى الذى لن يؤدى إلا إلى الانهيار.

وأشاد بمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه برى بالدعوة إلى حوار وطنى، واعتبرها بمثابة مسعى مشكور لامتصاص حالة الصراع ومحاولة إيجاد مخارج وحلول سياسية للأزمة.

وأثنى على المواقف الوطنية لأبناء منطقة "عكار " منوها بأن قرار مجلس الوزراء الأخير بتخصيص مائة مليون دولار للمنطقة ليس منة من أحد، بل هو حق لأبناء المنطقة الذين لم يبخلوا يوما على وطنهم.

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