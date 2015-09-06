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"دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب" شعار للاحتفال بيوم الإعلام يوم 21 أبريل

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"دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب" شعار للاحتفال بيوم الإعلام يوم 21 أبريل "دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب" شعار للاحتفال بيوم الإعلام يوم 21 أبريل
اتفق فريق الخبراء الإعلامى العربى فى ختام اليوم الأول لاجتماعهم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية اليوم الأحد، على أن يكون شعار الاحتفال بيوم الإعلام العربى الموافق 21 أبريل المقبل هو "دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب".

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، إن اجتماع اليوم عقد برئاسة نادية مبروك رئيسة الإذاعة المصرية باعتبار رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، وغدا الاثنين سترأس دولة الإمارات الاجتماع .

وأضافت السفيرة أبو غزالة فى تصريحات على هامش الاجتماع "اليوم تم اعتماد الشعار الخاص بيوم الإعلام العربى ليكون " دور الإعلام فى مكافحة الإرهاب "، كما تم اعتماد ثلاث فئات لجائزة الإعلام العربى والاتفاق على أن تكون جائزة العام المقبل 2016 للصحافة الورقية باعتبارها الأقدم على مستوى العالم، وسيتم تخصيص جوائز لتكريم الشخصيات الإعلامية المرموقة فى هذا المجال والاحتفاء بالشهداء من الإعلاميين الذين يسقطون خلال التغطيات فى مناطق الصراع المختلفة .

واوضحت ابو غزالة بانه سيتم الاتفاق على آلية الترشيح من خلال مؤسسة اعلامية معتمدة فى احدى الدول العربية والقنوات الرسمية بالتعاون مع الجامعة العربية، وستضم لجنة التحكيم 7 اعضاء من الدول العربية وفق الحروف الأبجدية، ومن بينهم مصر باعتبارها رئيس المكتب التنفيذى للدورة الحالية لمجلس وزراء الاعلام العرب.

وأشارت السفيرة إلى أن الاحتفال المركزى بيوم الإعلام العربى سيتم تنظيمه بمقر الجامعة العربية بالتوازى مع احتفالات الدول العربية بهذا اليوم على المستوى الوطنى وتكريم الشخصيات الإعلامية على المستوى الوطنى فى الدول الأعضاء، وكذلك عقد ندوات ولقاءات وأنشطة إعلامية ومعارض صور أو مؤتمرات إعلامية فى ضوء ما تراه الدول فى هذا الإطار .

وهنأت السفيرة أبو غزالة الإعلاميين العرب بهذه المناسبة، مؤكدة أهمية التوافق على تخصيص يوم للاحتفاء بهم وتكريمهم باعتبار الإعلام هو السلطة الرابعة وركن هام من أركان المجتمع ذات الصوت المسموع والمؤثر، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد تكريم فئات أخرى إلى جانب الصحافة الورقية من بينها الأعمال الإذاعية والتليفزيونية ووسائل الإعلام الحديثة وفق ما ستقرره لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة .
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