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ضبط 132 طن بلاستيك مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام

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ضبط 132 طن بلاستيك مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام ضبط 132 طن بلاستيك مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام
تمكنت شرطة من ضبط 81 قضية بمضبوطات 132,509 طن بلاستيك، فى مجال مكافحة تداول الأدوات البلاستيكية المغشوشة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة الميدانية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن والجهات المعنية بالتصدى لكل مظاهر الاستغلال والغش والتدليس والخروج عن القانون، وذلك من خلال الحملات والمرورات على مصانع إنتاج وتصنيع أدوات المائدة البلاستيكية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية وسحب العينات اللازمة من المنتج النهائى وإرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لفحصها حفاظاً على حياة المستهلكين.

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مصر 365

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