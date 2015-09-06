ضبط 132 طن بلاستيك مجهول المصدر وغير صالح للاستخدام

تمكنت شرطة التموين من ضبط 81 قضية بمضبوطات 132,509 طن بلاستيك، فى مجال مكافحة تداول الأدوات البلاستيكية المغشوشة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام.إعلان - Ads إعلان - Ads
تأتى هذه الحملات فى إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالمتابعة الميدانية بالاشتراك مع إدارات وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن والجهات المعنية بالتصدى لكل مظاهر الاستغلال والغش والتدليس والخروج عن القانون، وذلك من خلال الحملات والمرورات على مصانع إنتاج وتصنيع أدوات المائدة البلاستيكية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام ومطابقتها للمواصفات القياسية وسحب العينات اللازمة من المنتج النهائى وإرسالها إلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لفحصها حفاظاً على حياة المستهلكين.