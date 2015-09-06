مصرع كهربائى صعقا داخل لوحة إعلانات أمام مركز شباب الجزيرة

لقى كهربائى مصرعه داخل لوحة إعلانات بعدما صعقته الكهرباء أثناء إجراء توصيلات كهربائية بداخل اللوحة أمام مركز شباب الجزيرة.

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة وبصحبتهم سلم هيدروليكى وسيارة انقاذ برى إلى مكان الواقعة، وتم إنزال جثمان المتوفى من داخل اللوحة.

كان اللواء جمال حلاوة مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة تلقى بلاغا من غرفة النجدة بحجز أحد الأشخاص العاملين داخل لوحة إعلانات أسفل كوبرى أكتوبر بجانب مركز شباب الجيزة، فأمر بانتقال القوات دفاع المدنى إلى المكان وبصحبتهم سلم هيدلوكى، وتم إنزال الكهربائى، وتبين أنه جثة هامدة بعدما فصل التيار الكهربائى، وتبين أنه يدعى عوض عبد الله عواض 47 سنه كهربائى بوكالة الأهرام للإعلان، وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة.